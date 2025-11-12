Зумеры подсели на опасный грибной снюс, вызывающий рак

сегодня в 11:27

Молодежь в РФ подсаживается на опасные коктейли из экзотических грибов и трав

Российская молодежь массово покупает так называемый грибной снюс за 2 тыс. рублей. «Рассасывалка» обещает при употреблении обеспечить энергией и выносливостью, но провоцирует язву, аритмию, а в некоторых случаях даже рак, сообщает Mash .

В составе 20 миллиграмм разных специфических трав и грибов. Почти у всех них есть вредные последствия.

Например, от львиной гривы возникает аллергия. Кордицепс наносит удар по сердцу. Рейши ухудшает иммунитет. Бакопа негативно влияет на психику. Гуарана может вызвать кофеиновый шок.

Сам снюс проникает в организм через слизистую. Это значит, что химия мгновенно попадает в кровь.

Если постоянно употреблять грибной снюс, это может вызвать хронические болезни, среди которых гастрит и неврозы. Это вещество увеличивает риск возникновения онкологии, а также провоцирует привыкание.

