Жителям Подмосковья напомнили о важности отказа от курения

Опасность табачной и никотинсодержащей продукции, включая изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого никотина, вейпы, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, обусловлена содержанием в ней никотина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Вред от курения любых сигарет одинаков для всех курильщиков. Помимо самого курильщика страдают и те, кто находится вокруг — так называемые пассивные курильщики. Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем. Курение увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний.

Отказ от курения — важный шаг к улучшению здоровья и качества жизни. Курение является одной из основных причин заболеваний, таких как рак легких, сердечно-сосудистые болезни и хронические обструктивные заболевания легких. Никотин и токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыме, негативно влияют на организм, ослабляя иммунную систему и увеличивая риск серьезных заболеваний.

Переход к здоровому образу жизни не только улучшает физическое состояние, но и положительно сказывается на психоэмоциональном фоне. Отказ от курения способствует улучшению работы легких, повышению уровня энергии и восстановлению обоняния и вкуса. Кроме того, отказ от этой привычки помогает сэкономить деньги, которые можно потратить на более полезные и приятные вещи.

Важно помнить, что процесс отказа от курения может быть сложным, но поддержка близких и использование современных методов борьбы с табачной зависимостью могут значительно облегчить этот путь. Каждый шаг к отказу от курения приближает человека к полноценной и здоровой жизни.

Любой человек, проживающий в Российской Федерации, может позвонить (с 9:00 по 21:00 по московскому времени) по телефону: 8 (800) 200-0-200 и набрать 1 для перевода в консультативный телефонный центр помощи в отказе от потребления табака (звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные для жителей России). Записаться на прием к специалисту можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным .