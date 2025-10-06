Жители Подмосковья оформили почти 370 тыс справок онлайн с начала года

В Московской области получить медицинские справки можно через Интернет. Заказать онлайн можно справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у, выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортная карту для взрослых и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такой формат удобен, тем, что медицинский документ всегда находится под рукой, не теряется и не мнется. С начала года в регионе онлайн было оформлено почти 370 тыс. медицинских справок», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции, выписка из амбулаторной карты и справка для спортивной секции формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для абитуриентов, в бассейн, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.