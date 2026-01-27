Жители Подмосковья оформили почти 20 тыс записей к врачу через чат-бот в MAX

Жители Московской области оформили около 20 тысяч записей на прием к врачу с помощью чат-бота «Денис» в мессенджере MAX с декабря прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациенты могут воспользоваться цифровым помощником «Денис» в мессенджере MAX для получения медицинских услуг. Через чат-бот можно записаться на очный или телемедицинский прием к врачу, продлить электронный рецепт на льготные лекарства и закрыть больничный лист.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что чат-бот позволяет быстро и удобно оформить запись к врачу. С момента запуска в декабре прошлого года жители региона воспользовались сервисом почти 20 тысяч раз.

Для начала работы с ботом необходимо перейти по ссылке https://max.ru/eregistratura_mo_bot, дать согласие на обработку персональных данных и указать контактную информацию, а также серию и номер полиса ОМС. Пациент должен быть прикреплен к поликлинике Московской области. Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС, а все записи отображаются в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.