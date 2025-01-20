Жители Чехова сдали свыше 13 литров крови на донорской акции

Глава Чехова Михаил Собакин принял участие в акции «День донора». Жители округа сдали более 13 литров крови в рамках акции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Запрос на проведение дней по массовой сдаче крови неоднократно поступал на «Выездных администрациях». По обращениям жителей теперь подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе — один раз в квартал.

«Я не в первый раз становлюсь донором. В нашем округе более 3,5 тыс. жителей являются донорами крови», — отметил Михаил Собакин.

Ежегодно в переливании крови нуждается более полутора миллионов россиян, и помочь им могут только неравнодушные люди. Доноры помогают медикам поддерживать запасы крови на должном уровне, чтобы однажды спасти чью-то жизнь.

Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, сдача крови важна. Согласно статистике, один донор спасает жизни трех раненых бойцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.