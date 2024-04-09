Жителей Подмосковья приглашают на форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»

XVI форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь» пройдет 25–28 октября 2024 года в г. Суздале Владимирской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Российской Федерации.

Жители Подмосковья могут стать участниками мероприятия.

Событие включено в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Семьи, утвержденный правительством Российской Федерации 26 декабря 2023 г.

Форум-фестиваль — это комплекс культурных и деловых мероприятий, освещающих роль семьи в жизни граждан, национальные культурные традиции, исторические родовые корни, профессиональную направленность династии, семейный малый бизнес, здоровый образ жизни. Включает научно-практическую конференцию, семинары, пресс-брифинги и презентации организаций на лучший региональный проект культурно-социально-образовательной направленности.

В рамках проекта традиционно проводится благотворительный марафон равных возможностей спортивно-культурно-реабилитационной направленности, объединяющий спортивные мероприятия с искусством и другими видами творческой деятельности.

Мероприятие объединит на площадке более 1 500 участников, гостей и зрителей всех возрастных групп, национальностей, вероисповеданий, социальных возможностей и физического здоровья.

Почетными гостями форума-фестиваля станут представители государственной думы Российской Федерации, министерств Российской Федерации, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, религиозных и общественных организаций, а также известные деятели искусства и культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.