Желание любой женщины: как улучшить здоровье волос с помощью своего кишечника

Крепкие, сильные и блестящие волосы — цель любой женщины, однако путь к ним не совсем очевиден. В числе средств достижения результата чаще всего перечисляют дорогие шампуни, маски и кондиционеры, однако ответ лежит гораздо глубже — в кишечнике. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина сообщила РИАМО, почему здоровье микробиоты играет ключевую роль в красоте волос и как правильно заботиться о кишечнике, чтобы локоны были сильными и здоровыми.

Кишечник — это не просто орган пищеварения, а настоящий центр переработки и усвоения полезных веществ. Именно здесь организм получает железо и витамины группы В, которые необходимы для крепких и здоровых волос. Например, витамины группы В укрепляют волосяные луковицы, а железо отвечает за насыщение волос кислородом и предотвращает их истончение. Но если кишечник работает со сбоями, полезные вещества усваиваются хуже, и волосы первыми реагируют на это — становятся тусклыми, ломкими и начинают выпадать.

«Чтобы поддерживать кишечник в хорошем состоянии, важно правильно питаться. Суточная норма — 8-10 порций растительных продуктов, включая овощи, фрукты и зелень. Они богаты клетчаткой, которая питает полезные бактерии и помогает кишечнику работать как часы. При этом недостаток клетчатки может привести к нарушению микрофлоры, что скажется не только на пищеварении, но и на состоянии кожи и волос. Но тут есть нюанс — если есть проблемы с кишечником, слишком резкое увеличение клетчатки может вызвать дискомфорт, поэтому важно подходить к этому процессу постепенно», — сказала Сережина.

О наличии связи «мозг — кишечник — кожа» известно очень давно. Наш организм устроен так, что при хроническом стрессе работа желудочно-кишечного тракта нарушается, полезная микрофлора сокращается, и организм хуже усваивает необходимые вещества. Это может привести к системному воспалению, которое проявляется не только проблемами с пищеварением, но и высыпаниями на коже, сухостью и ломкостью волос. В итоге стресс создает замкнутый круг: он ухудшает состояние кишечника, а это, в свою очередь, влияет на внешний вид.

«Если волосы стали ломкими, кожа потеряла свежесть, а ногти начали слоиться, то не стоит устраивать очередной набег на магазин косметики — возможно, причина в кишечнике, и вам нужен не шампунь, а врач. Современные анализы позволяют определить состав микробиоты и выявить возможные нарушения. Как правило, после нормализации работы кишечника состояние волос и кожи начинает улучшаться уже через месяц. Главное — следить за питанием, балансом микрофлоры и постараться справляться со стрессом», — добавила врач.