Загадочная субстанция: чем отличается масло гхи от сливочного

Эксперты рассказали, что такое масло гхи и как его готовить

Кроме обычного сливочного масла, хозяйки частенько берут в магазинах масло гхи, но не все знают, чем оно отличается и в чем его польза. Об этом пишет «Общественная служба новостей» .

По словам производителей, гхи – это топленое сливочное масло, его готовят особым способом, удаляя воду и молочный белок. Оно состоит из насыщенных жиров и богато на витамины A и E, полезнее стандартных растительных для жарки.

В индийской народной медицине масло гхи называют «жидком золотом», оно регулирует пищеварение и питает волосы и кожу, способствует омоложению, иногда его используют как основу под лекарства. Его можно употреблять людям с непереносимостью лактозы, этот продукт считается гипоаллергенным.

В кулинарии масло гхи незаменимо и добавляет особого вкуса многим блюдам. Во время жарки на гхи продукты не горят, а дымятся, так как оно практически не содержит белка и не выделят вредные канцерогены. Также оно долго хранится и обладает необычным сливочно-ореховым ароматом.