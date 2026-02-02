«Заедала» стресс: школьница чуть не умерла из-за «волосяного монстра» в желудка

сегодня в 11:33

Гигантский ком волос достали из желудка школьницы в Москве

Столичные врачи извлекли из желудка 17-летней девушки волосяной комок размером с помело. Пациентка поступила в Морозовскую больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Подростка мучили сильные боли в животе и постоянная рвота. Врачи провели обследование и обнаружили трихобезоар — инородное тело из волос, которое полностью заполнило желудок и частично двенадцатиперстную кишку.

«Дети с диагнозом трихобезоар отличаются повышенной впечатлительностью, тревожностью, нервной возбудимостью и сниженным адаптационным потенциалом. Чаще всего жевание и проглатывание волос происходит вследствие сильных эмоциональных переживаний, вызванных различными жизненными ситуациями», — рассказала психолог больницы Татьяна Безкопыльная.

Выяснилось, что в течение 2 лет девушка страдала от необычного расстройства, при котором она бездумно поедала волосы, что привело к механической кишечной непроходимости.

По словам заведующего хирургическим отделением Морозовской больницы, к. м. н. Павла Мордвина, операция по удалению гигантского волосяного комка заняла свыше 2 часов. Образование достигало внушительных размеров — 25 на 15 см, а состояние пациентки представляло угрозу для жизни. Благодаря профессионализму медперсонала операция прошла успешно.

К настоящему моменту состояние пациентки стабилизировалось. С девушкой провели беседу, в ходе которой дали советы по дальнейшему лечению и предоставлению психологической поддержки.

