Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась почти на 11%

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Московской области вопросами профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции занимается центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наша основная задача — не только сохранение продолжительности жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом, но и повышение качества их жизни. Современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру и планировать рождение здоровых детей. В Московской области обеспечен универсальный доступ к терапии, которую специалисты назначают в день постановки диагноза ВИЧ-инфекция. Благодаря чему, за последние три года показатель заболеваемости снизился на 10,6%», — сказал главный врач центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэль Яппаров.

Жители Московской области могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции можно в кабинете тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездных акций.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области располагается по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр Силикат, 41а. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.