Вспышку ротавируса обнаружили в частном доме отдыха в Орехово-Зуеве

Ротавирусом заразились порядка 20 детей в возрасте от 8 до 15 лет в детском лагере в Орехово-Зуеве, сообщает Telegram-канал « MSK1.RU ».

Происшествие случилось в отеле «Эдем», находящемся на берегу Исаакиевского озера.

По данным Минздрава, в лагере «Oxford Camp» отдыхало 100 детей в возрасте от 8 лет до 15 лет. Руководитель лагеря пояснила, что ночью у ребят появилось рвота, тошнота и диарея. 28 июня после 11 часов детям вызвали скорую помощь. По предварительным данным, заразились 17 детей, всем примерно 10 лет.

Отмечается, что госпитализировать будут не всех, так как многие родители отказались от этого в телефонном разговоре.

По данным Роспотребнадзора, ротавирус привез один из детей: он приехал на отдых, будучи больным, и заразил остальных ребят. Сейчас на месте работают 7 бригад скорой помощи, а специалисты Роспотребнадзора берут смывы и анализы, в том числе у персонала лагеря.

Ранее в России произошла вспышка ботулизма из-за некачественной консервированной фасоли. Более 150 человек из разных городов обратились в больницу из-за отравления. Умер один человек.