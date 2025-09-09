Всего два правила: врач рассказала о борьбе с акне осенью

Врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова заявила, что с наступлением холодного сезона следует особое внимание обратить на кожу: начать использовать кислоты и кремы с восстанавливающими элементами, они помогут укрепить кожный барьер и уменьшить воспаление, сообщает Газета.ru .

«Осенью ситуация усугубляется перепадами температур, сухим воздухом в помещениях, снижением иммунитета и ростом стрессовой нагрузки, например, у школьников и студентов с началом учебного года. Стресс активизирует работу сальных желез, усиливая воспалительные процессы», — сказала доктор.

Чтобы избежать рецидивов, следует корректировать схему ухода за кожей в соответствии с временем года. Для проблемной и жирной кожи эффективным решением будет щадящий кислотный уход, направленный на борьбу с гиперкератозом, очищение пор и стабилизацию секреции кожного сала.

Выбор косметических средств, содержащих салициловую, молочную, миндальную, лактобионовую или гликолевую кислоту, должен основываться на типе кожи, возрасте и индивидуальной чувствительности. Важно тщательно подбирать концентрацию кислот и частоту использования, чтобы предотвратить возможное раздражение кожи.