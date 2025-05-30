Всасываются прямо в кровь: опасные пестициды нашли в тампонах

Ученые Великобритании обнаружили опасные пестициды в бренде популярных тампонов. Концентрация вещества глифосата, которое всасывается напрямую в кровь, превышает норму в 40 раз, сообщает РЕН ТВ .

Пестициды появились в тампонах из-за хлопка, который выращивали с применением агрохимикатов. Опасные вещества минуют печень и всасываются сразу в кровь. Это повышает риск развития рака и болезни Паркинсона, приводит к появлению гормональных нарушений.

Активисты начали серьезную работу и потребовали срочно ужесточить правила для производителей, чтобы состав продукции был прозрачным и доступным. Женщин призвали тщательнее выбирать средства гигиены.

Ранее врач-аллерголог Видновской клинической больницы Наталья Попова заявила, что некоторые виды косметики могут быть опасны для здоровья человека и вызывать различные заболевания вплоть до рака. По ее словам, воздействие формальдегида может привести к контактному дерматиту, респираторным и онкологическим заболеваниям.