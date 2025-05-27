Минеральное масло и парафин: аллерголог рассказала об опасной косметике

Врач-аллерголог Видновской клинической больницы Наталья Попова заявила, что некоторые виды косметики могут быть опасны для здоровья человека и вызывать различные заболевания вплоть до рака, сообщает NEWS.ru .

«Консерванты типа формальдегида и формалин-доноров применяются для предотвращения роста бактерий, но сами по себе крайне токсичны», — сказала доктор.

По ее словам, воздействие формальдегида может привести к контактному дерматиту, респираторным и онкологическим заболеваниям.

Еще одна опасность — это широко распространенные в косметической промышленности парабены. Они сохраняют свежесть продукта, но одновременно легко проникают сквозь кожу и негативно влияют на эндокринную систему, увеличивают риск развития аллергии и других проблем с кожей.

Нефтепродукты, в том числе минеральное масло и парафин, создают плотную пленку на поверхности кожи, препятствуют нормальную дыханию и обмену веществ, заключила эксперт.