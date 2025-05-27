Минеральное масло и парафин: аллерголог рассказала об опасной косметике
Врач-аллерголог Видновской клинической больницы Наталья Попова заявила, что некоторые виды косметики могут быть опасны для здоровья человека и вызывать различные заболевания вплоть до рака, сообщает NEWS.ru.
«Консерванты типа формальдегида и формалин-доноров применяются для предотвращения роста бактерий, но сами по себе крайне токсичны», — сказала доктор.
По ее словам, воздействие формальдегида может привести к контактному дерматиту, респираторным и онкологическим заболеваниям.
Еще одна опасность — это широко распространенные в косметической промышленности парабены. Они сохраняют свежесть продукта, но одновременно легко проникают сквозь кожу и негативно влияют на эндокринную систему, увеличивают риск развития аллергии и других проблем с кожей.
Нефтепродукты, в том числе минеральное масло и парафин, создают плотную пленку на поверхности кожи, препятствуют нормальную дыханию и обмену веществ, заключила эксперт.