Врачи предупредили об опасности самостоятельного приема магния

Самостоятельный прием магния без консультации врача может привести к нарушениям сердечного ритма, резкому снижению давления и ухудшению психоэмоционального состояния, пояснила клинический нутрициолог Наталья Цормудян, сообщает «Крымская газета» .

В последние месяцы многие стали использовать магний для борьбы со стрессом, усталостью и бессонницей. Однако специалисты предупреждают: магний — это не безобидная добавка, а активный микроэлемент, который может вызвать серьезные побочные эффекты при неправильном применении.

В клинической практике магний назначают только при подтвержденном дефиците, некоторых формах мигрени и ряде восстановительных состояний. Прием препарата должен быть строго дозированным и назначаться врачом. Симптомы, которые часто связывают с нехваткой магния, могут быть вызваны другими причинами, такими как тревожные расстройства или гормональный дисбаланс. В таких случаях магний не решает проблему, а лишь временно подавляет симптомы.

Магний влияет на нервную систему, снижая возбудимость нейронов. В умеренных дозах он может вызывать расслабление, но при избытке появляются заторможенность, апатия и снижение концентрации. Особенно чувствительны к этим эффектам люди с тревожно-депрессивными состояниями.

Основная опасность связана с влиянием магния на сердечно-сосудистую систему. У людей с низким давлением или нарушениями ритма магний может вызвать резкое падение давления, головокружение, обмороки и серьезные нарушения сердечного ритма. В тяжелых случаях возможны критические состояния, требующие неотложной помощи.

Цормудян пояснила, что безопасная профилактическая доза магния составляет 200 мг в сутки. Она рекомендовала подбирать форму и дозу препарата индивидуально, а также корректировать рацион, включая продукты, богатые магнием. Самостоятельно определять дозировку нельзя.

