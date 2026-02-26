Врачи Подмосковья связали обострение аллергии у детей со стрессом

Аллергологи и психологи НИКИ детства в Подмосковье заявили о связи обострений аллергии у детей с эмоциональным напряжением и стрессом. Специалисты рекомендуют при повторяющихся симптомах учитывать психоэмоциональное состояние ребенка и при необходимости обращаться к психологу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Современная медицина рассматривает взаимосвязь физического и эмоционального состояния детей. По словам специалистов, кожный зуд, крапивница или ринит могут усиливаться не только из-за внешних аллергенов, но и на фоне тревоги, внутреннего напряжения или стрессовых ситуаций.

Аллергологи подчеркивают, что в первую очередь необходимо исключить контакт с истинными аллергенами и назначить соответствующее лечение. Однако при повторяющихся или трудно контролируемых проявлениях важно оценивать и психоэмоциональный фон ребенка.

«Если кожные высыпания возникают в одних и тех же ситуациях — например, перед контрольной или в конфликтной обстановке в семье — это повод обратиться не только к аллергологу, но и к детскому психологу. Психосоматика не заменяет диагноз, но может быть триггером», — объяснила заведующий отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.

Психолог НИКИ детства Тамара Григорьянц отметила, что дети не всегда могут словами выразить тревогу, и тело становится способом сообщить о переживаниях.

«Поддержка, безопасная среда и своевременная психологическая помощь снижают как эмоциональное, так и физическое напряжение», — подчеркнула она.

Специалисты рекомендуют комплексный подход: лечение аллергии сочетать с оценкой общего благополучия ребенка. Это помогает не только купировать симптомы, но и работать с возможными глубинными причинами, формируя устойчивое здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.