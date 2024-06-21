Врачи Подмосковья спасли женщину с тяжелой формой аллергии на препараты от ОРВИ

В отделение дерматовенерологии обратилась 28-летняя девушка с жалобами на резкий скачок температуры до 39 градусов, формирование очагов яркой эритемы, сливающихся между собой, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Эритема представляет собой одно или несколько покраснений участков кожи из-за расширения капилляров и избыточного притока крови. Уже через 6 часов после появления первых симптомов на фоне эритемы на теле девушки образовались крупные пузыри с отслойкой эпидермиса и выраженным мокнутием — избыточной влажностью поверхности поврежденной кожи.

После осмотра специалисты отделения дерматовенерологии МОНИКИ им. Владимирского диагностировали у пациентки токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) и экстренно госпитализировали в отделение реанимации МОНИКИ им. Владимирского.

«Синдром Лайелла — опасное заболевание, которое легко может привести к летальному исходу, если вовремя не начать лечение. Общее состояние таких пациентов за короткий период времени становится крайне тяжелым. Одной из причин развития этого синдрома является аллергическая реакция на лекарственные препараты — в нашем случае это было применение нестероидного противовоспалительного препарата для лечения ОРВИ. Такая реакция организма обусловлена генетической предрасположенностью человека к различным аллергическим реакциям. Нарушение механизмов обезвреживания токсичных продуктов обмена веществ приводит к соединению лекарства и белка, который содержится в клетках эпидермиса. Таким образом, иммунный ответ организма направлен не только на введенное лекарство, но и на кожу больного», — рассказала заведующая отделением дерматовенерологи МОНИКИ им. Владимирского Елена Зенкевич.

В отделении реанимации пациентке провели терапию кортикостероидными гормонами, плазмаферез, позволивший очистить кровь от образовавшихся токсических веществ, а также активную инфузионную терапию для борьбы с обезвоживанием и нормализации водно-солевого баланса. Во время принятые меры и проведенная терапия позволила в течение первых суток остановить развитие жизнеугрожающего заболевания, а в течение следующих трех недель добиться практически полной эпителизации эрозий.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.