Врачи Подмосковья рассказали, как восстановить концентрацию после длинных выходных

Снижение концентрации и усталость после новогодних праздников — частое явление, которое связано с перестройкой нервной системы и изменением ритма жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В первые рабочие дни после длительных выходных многие сталкиваются с рассеянностью и ощущением усталости. Врач-невролог КДЦ «Ромашково» Юлия Баранцева рекомендовала не увеличивать нагрузку резко, а начинать день с простых задач и постепенно переходить к более сложным.

Для поддержания концентрации специалисты советуют планировать умственную работу на первую половину дня, использовать равномерное нейтральное освещение и по возможности располагать рабочее место ближе к естественному свету. Врачи не рекомендуют перегружать организм энергетиками и кофеином, а советуют мягко восстанавливать режим.

Вечером рекомендуется ограничивать использование смартфонов и других гаджетов за 1–2 часа до сна, чтобы улучшить засыпание и качество ночного отдыха. Специалисты отмечают, что снижение работоспособности после праздников обычно временно и проходит по мере возвращения к привычному ритму. При необходимости врачи советуют обращаться за консультацией к специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.