Врачи отправили умирать домой жительницу Екатеринбурга с 4-й стадией рака

В Екатеринбурге врачи отказали в лечении и отправили умирать домой 54-летнюю женщину с 4-й стадией онкологии. При этом сильную боль не снимают даже наркотические препараты, сообщает Е1.ru .

Надежда Мишарина уже более 10 лет борется с онкологическим заболеванием. До болезни женщина активно занималась бегом, работала косметологом и массажистом, воспитывала дочь. Сегодня екатеринбурженка с трудом встает с кровати, передвигается с помощью ходунков и часто теряет сознание от боли.

По словам женщины, она уже несколько лет безрезультатно ходит по врачам. Из онкоцентра отправляют в больницу по прописке, в которой говорят, что у них нет оборудования. В платных клиниках несколько раз сдавала анализы, но снова безрезультатно.

«В онкоцентре мне в итоге сказали: „Вы не наша пациентка, мы не видим показаний для лечения“. Они просто отправляют умирать дома», — рассказала Надежда.

Жительница Екатеринбурга уже 6 месяцев борется за проведение операции на кишечник, которая могла бы значительно улучшить ее жизнь. Однако местные врачи упорно отказываются ее проводить, игнорируя предписания своих коллег из Москвы.

Ранее пациентка петербургского онкодиспансера из Сербии рассказала, что чувствует онкобольной. По словам женщины, диагноз круто изменил ее взгляды на жизнь.