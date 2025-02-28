«Полная свобода»: пациентка из Сербии рассказала, что чувствует онкобольной

Куратор международной деятельности Университетского клинического центра Республики Сербской Тамара Радлович участвует в проекте сотрудничества сербских и российских онкологов по оказанию помощи пациентам с раком. Женщина рассказала, что почувствовала, когда заболела сама, и почему выбрала для лечения Санкт-Петербург, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Радлович много лет занимается переводом документов, необходимых для того, чтобы онкобольные из Сербии, в числе которых дети, отправлялись на лечение за границу и получали жизненно важную помощь, в том числе в России. Сербский клинический центр сотрудничает с онкоцентром им. Н. П. Напалкова в Санкт-Петербурге.

Женщина призналась, что в такой работе невозможно оставаться отстраненной, поэтому она часто знакомилась с больными и пропускала их истории через себя.

Куратор считает счастливым тот день, когда она случайно упала и сломала ребра: при обследовании на КТ у нее обнаружили рак легкого. Диагноз круто изменил взгляды Тамары на жизнь.

«Когда у тебя рак, то ты понимаешь, что ограничен во времени. Может быть, у тебя есть полгода, может быть, год или пять лет, но ты ограничен. Это дарит тебе полную свободу. Ты можешь начать жить так, как ты хочешь, чтобы не упустить ни минуты», — поделилась Радлович.

Сейчас у нее впереди сложная операция и реабилитация. Для лечения женщина выбрала именно онкоцентр Северной столицы, потому что в свое время была поражена отношением петербургских врачей к маленьким пациентам. Правильно выбранная терапия уже показывает удивительные результаты, отметила Тамара. Оперировать ее будет команда российских и сербских медиков.