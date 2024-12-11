Врачи НИКИ детства назвали причины и последствия бронхиальной астмы у детей

11 декабря — Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Это хроническое заболевание дыхательной системы, которое характеризуется сухим кашлем, затрудненным дыханием со свистами или хрипами, одышкой и приступами удушья. Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали о возможных причинах возникновения этого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У детей бронхиальная астма может развиваться из-за множества факторов, включая наследственность и воздействие окружающей среды. К факторам окружающей среды, которые могут спровоцировать развитие бронхиальной астмы у детей, относятся: вирусные и бактериальные инфекции, пыльца растений, домашняя и книжная пыль, шерсть животных, продукты жизнедеятельности клещей, плесневые грибы, табачный дым. Если у ребенка есть предрасположенность к развитию заболевания, эти факторы могут стать причиной воспаления дыхательных путей и появления симптомов бронхиальной астмы», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Астма может привести к опасным нарушениям дыхания. Среди них приступы удушья, дыхательная недостаточность, тяжелая бронхообструкция, кислородное голодание. Эти состояния могут быть опасны для жизни и требуют немедленной медицинской помощи.

«У детей бронхиальная астма может проявляться в возрасте до 5 лет, иногда первые признаки заболевания можно заметить в первый год жизни ребенка. Чаще и очевиднее симптомы проявляются в школьном возрасте. Особенно внимательными следует быть родителям, у которых есть наследственная предрасположенность к астме или аллергии, а также тем, чьи дети страдают кожными заболеваниями, болезнями легких или ожирением. Так как астма — хроническое заболевание, целью лечения будет стабилизация состояния и контроль над симптомами. Для этого мы назначаем ингаляционные глюкокортикостероидные средства в комбинации с бронхолитиками или без них», — добавила врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко.

К сожалению, на данный момент невозможно полностью вылечить бронхиальную астму. Однако если пациент строго следует назначениям врача и получает необходимую терапию, то можно достичь стойкого контроля симптомов. Дети с бронхиальной астмой могут вести активный образ жизни: заниматься спортом, учиться и в будущем выбирать почти любую профессию.

На портале «Детство» опубликовано обучающее видео «Бронхообструктивный синдром у детей». В нем врачи НИКИ детства подробно рассказывают, как понять, что у вашего ребенка бронхообструктивный синдром, как его лечить, когда нужно обращаться к врачу и как предотвратить заболевание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.