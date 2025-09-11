Врачи НИКИ детства назвали правила правильного питания школьников

День правильногo питания отмечается 11 сентября. Правильная еда для школьника — это не только способ поддерживать силы и концентрацию внимания во время учебы, но и возможность обеспечить ребенка питательной и здоровой пищей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Здоровое питание играет важную роль в жизни школьника. Оно напрямую влияет на здоровье, успеваемость и развитие ребенка. В условиях напряженного графика и психологических нагрузок, связанных с учебой и социальной адаптацией, особенно важно, чтобы рацион школьника был сбалансированным и соответствовал его энергозатратам. Современные образовательные программы требуют от детей много сил и внимания», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

К тому же в подростковом возрасте дети сталкиваются с дополнительными психологическими нагрузками, связанными с социальной адаптацией и изменениями в организме. Все это повышает значимость правильного питания, которое помогает детям справляться с нагрузками и сохранять здоровье.

«В идеале школьникам нужно есть не менее 4 раз в день, причем завтраки, обеды и ужины обязательно должны включать в себя горячие блюда. Если вы даете ребенку с собой перекус, то он должен быть удобен для быстрого употребления, при этом здоровым, питательным, разнообразным и сохранять свежесть в течение нескольких часов. Если еду планируется съесть в течение ближайшего времени, после 2-3 урока, то можно положить ребенку с собой кусочки телятины, индейки, курицу, сыр или вареное яйцо. Не стоит давать с собой ребенку в школу газированные напитки, магазинные соки, шоколадные конфеты или пирожные из-за высокого содержания сахара и их низкой питательности. Также стоит исключить из рациона детей колбасу, сосиски и другие мясные продукты промышленной переработки», — добавила заведующая отделом детского питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

В этом учебном году школьное меню расширено, к имеющимся блюдам добавились блины, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель, напитки на выбор. Также увеличилось количество свежих фруктов. Новинки будут предлагать школьникам как на завтрак, так и на обед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.