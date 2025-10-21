Врачи НИКИ детства дали советы по введению овощей и фруктов в рацион ребенка

Овощи и фрукты — важная часть здорового питания ребенка: они обеспечивают поступление витаминов, микроэлементов и клетчатки, поддерживающих рост, иммунитет и нормальную работу кишечника. Согласно современным данным международных педиатрических сообществ, вводить овощи и фрукты можно уже на этапе начала прикорма — обычно в возрасте 4–6 месяцев, если ребенок готов (уверенно держит голову, проявляет интерес к пище, способен глотать с ложки). Причем предпочтение стоит отдавать овощам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Главное — постепенность, наблюдение и разнообразие», — подчеркивает врач-аллерголог Бондаренко Алена. — «Начинать стоит с термически обработанных овощей мягкого вкуса: кабачка, брокколи, цветной капусты. После адаптации можно добавить картофель, тыкву, а затем — фрукты: яблоко, грушу, банан. Так же важно формировать пищевой интерес у ребенка с момента введения прикорма».

Новый продукт вводится по одному, не чаще одного раза в 3–5 дней, начиная с ½–1 чайной ложки пюре и постепенно увеличивая объем при отсутствии кожных высыпаний, зуда, слизи в стуле или беспокойства. Свежевыжатые соки и концентрированные фруктовые пюре не рекомендуются в качестве первого прикорма — они содержат меньше клетчатки, больше сахаров. Экзотические фрукты (цитрусовые, клубника, киви, манго) лучше вводить позже, после введения более распространенных эндемичных овощей и фруктов.

Современные данные показывают: избыточное откладывание введения новых продуктов не предотвращает аллергию, а напротив, может повышать риск ее развития. При отсутствии реакции на минимальные дозы стоит расширять рацион — это способствует формированию пищевой толерантности.

«Не стоит бояться новых вкусов. Важно вводить их с вниманием, но без излишних ограничений. Знакомство с разнообразными продуктами в раннем возрасте помогает ребенку вырастить здоровую микробиоту и снизить риск аллергических заболеваний», — рассказала директор НИКИ Детства Одинаева Нисо Джумаевна.

