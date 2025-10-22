Врачи Домодедова рассказали о профилактике остеопороза

20 октября во всем мире отмечают День борьбы с остеопорозом — заболеванием, которое часто развивается незаметно и может привести к серьезным осложнениям. О мерах профилактики и способах сохранить здоровье костей рассказали специалисты Домодедовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Остеопороз — это заболевание, которое развивается преимущественно у людей старшего возраста, особенно у женщин в период постменопаузы и у мужчин после 50 лет. С возрастом вероятность возникновения болезни увеличивается», — пояснила врач-эндокринолог Домодедовской больницы Анастасия Ластухина.

Главная опасность остеопороза в том, что он долгое время может не проявляться. Пациенты часто узнают о болезни после переломов при незначительных травмах — например, при падении на улице. Особенно опасны повреждения шейки бедра и позвоночника.

«Заболевание характеризуется повышенной хрупкостью костей. Даже небольшое падение может привести к перелому. Поэтому важно не игнорировать первые сигналы — снижение роста, боли в спине без причины», — отметила Анастасия Ластухина.

Среди факторов риска — наследственность, дефицит витамина D и кальция, малоподвижный образ жизни, гормональные изменения и хронические заболевания.

Специалисты рекомендуют уделять внимание профилактике с молодого возраста:

регулярно проходить обследования;

употреблять продукты, богатые кальцием (молочные продукты, капусту, кунжут, зелень, шпинат);

принимать витамин D (в дозировке 2000 МЕ ежедневно по назначению врача);

заниматься физической активностью.

«Здоровый образ жизни снижает риск остеопороза, укрепляет костную и мышечную массу, помогает сохранить подвижность и предотвратить переломы», — подчеркнула врач-эндокринолог.

Своевременная диагностика, правильное питание и активность — залог крепких костей и сохранения здоровья на долгие годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.