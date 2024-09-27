Врач Зайцева рассказала, как продлить молодость с помощью комплексного метода

Улучшить внешний вид, поддержать здоровье и продлить молодость можно с помощью комплексного подхода. Это контроль физического (сюда входит косметология) и психического здоровья, сообщила РИАМО сооснователь клиники Xella, эксперт сообщества UmetEXPERTS Ксения Зайцева.

Она обратила внимание, что для продления молодости необходимо придерживаться определенного подхода к жизни. Все сбои в организме отражаются на внешности. Не устранив первопричину, невозможно вернуть былую красоту.

«На физическом уровне важно следить за телом: вовремя делать чекапы, регулярно компенсировать недостаток витаминов и микроэлементов, контролировать питание (как минимум, пить больше воды, есть меньше сахара) и заниматься спортом», — рассказала эксперт.

Если говорить про ментальное здоровье, то существует множество практик, упражнений, медитаций, цель которых — привести тело и разум к гармонии и помочь понять, кто ты, куда движешься и счастлив ли на этом пути.

Зайцева сделала акцент на том, что косметология — это не просто «улучшайзинг», как многие привыкли думать, а одна из важных составляющих поддержки физического здоровья. Особенно важную роль в этом играет превентивная медицина. При комплексном подходе удается значительно продлить молодость и вывести качество жизни на принципиально новый уровень. В деле комплексного оздоровления пациентам следует полностью доверять своим врачам.

«Самый страшный сон и врачей, и мой — это человек, который впервые пришел на консультацию, но у него уже есть четкий, как он сам уверен, план. Он заявляет: „Мне нужно первое, второе, третье, а колоть вы будете сюда и сюда“. Понятно, что врачу с таким пациентом сложно, ведь в этом случае клиент не готов услышать мнение профессионала», — привела пример Зайцева.

Есть и другая противоположность — пациент, который вообще не следует указаниям докторов. Врач посоветовала все же прислушиваться к мнению людей, которые отдали профессии много лет. Тогда эффект будет максимальным, заключила специалист.