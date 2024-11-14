Врач травматолог-ортопед МОДКТОБ рассказал о значимости перевязочной медсестры
Фото - © Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
Перевязочная медицинская сестра — правая рука любого врача хирургического профиля, а особенно врача травматолога-ортопеда. Заведующий отделением № 1, врач травматолог-ортопед высшей категории Хохлов Сергей Васильевич рассказал, что перевязочные медицинские сестры играют важную роль в работе каждой больницы, так как они обеспечивают качественные ежедневные перевязки прооперированным детям, осуществляют контроль за состоянием гипсовых повязок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Подготовить грамотную перевязочную медицинскую сестру травматолого-ортопедического профиля непросто. Требуется не просто знать асептику, антисептику и уметь делать перевязки, но и освоить сложную работу с гипсовыми лонгетами и коррекционными гипсовыми повязками», — отметил Хохлов.
Соблюдение стандартов перевязочного процесса положительно влияет на профилактику послеоперационных осложнений.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.