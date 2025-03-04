Врач-терапевт назвала главные признаки дефицита витамина В

Врач: появление трещин на губах и угрей на коже говорит о дефиците витамина B

Появление трещин на губах и угрей на коже может свидетельствовать о дефиците витаминов группы B, сообщила РИАМО врач-терапевт участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Оксана Серебрякова.

«Признаки дефицита витаминов могут различаться в зависимости от отсутствующих веществ. Появление трещин на губах и угрей на коже может свидетельствовать о дефиците витаминов группы B. А чувство усталости, снижение иммунитета и частые простуды могут указывать на нехватку витаминов C и D», — сказала Серебрякова.

Она добавила, что проблемы с концентрацией и памятью часто связаны с дефицитом витаминов группы B, а потеря волос и плохое состояние ногтей могут указывать на недостаток витаминов A, E и группы B.

«Для поддержания иммунитета и восполнения баланса витаминов следует употреблять определенные овощи, фрукты и другие продукты. Например, шпинат, руккола, зеленый лук и брокколи богаты витаминами и клетчаткой. А клубника и черешня содержат много витаминов и антиоксидантов», — рассказала специалист.

Серебрякова отметила, что йогурты и кефир полезны для здоровой микрофлоры кишечника. Орехи и семена, в свою очередь, богаты полезными жирами, витаминами и минералами.

«Наконец, хлеб, рис, макароны из цельного зерна по сравнению с рафинированными помогают поддерживать уровень энергии и обеспечивают организм клетчаткой. Добавление этих продуктов в рацион поможет улучшить общее самочувствие и повысить иммунитет», — заключила врач.