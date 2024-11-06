Врач-терапевт из Дзержинского рассказала о профилактике гриппа в пожилом возрасте

«Грипп представляет серьезную угрозу для пожилых людей. С возрастом у человека появляются хронические заболевания, нарушается работа внутренних органов, страдает иммунная система. У лиц старше 60 лет чаще возникают осложнения со стороны сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, развивается пневмония, бронхит или тонзиллит. Наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация», — говорит Олеся Селина.

При иммунизации от гриппа, также желательно привиться от пневмококковой инфекции, так как именно пневмококк наиболее часто вызывает тяжелые пневмонии, трудно поддающиеся лечению. Обе прививки можно делать одновременно после осмотра терапевта или инфекциониста в часы работы поликлиники. Записаться можно по телефону 122, личный кабинет региональных госуслуг, чат-бот Денис в Telegram, в поликлинике.

Помимо вакцинации, пожилым людям следует также уделять внимание другим аспектам. Для поддержания иммунной системы важно сбалансировано питаться. Включать в рацион сезонные овощи и фрукты. Полезна умеренная физическая активность, которая способствует общему укреплению организма. Соблюдение простых правил гигиены, таких как регулярное мытье рук, может помочь снизить риск инфекций. Регулярные медицинские осмотры позволяют своевременно выявлять и лечить сопутствующие заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.