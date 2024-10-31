Врач Тананакина: тыква улучшает гормональный фон у женщин

Тыква содержит фитогормоны, лигнаны и другие растительные соединения, которые могут положительно влиять на женский гормональный баланс, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

«Тыква содержит фитогормоны, лигнаны и другие растительные соединения, которые могут положительно влиять на женский гормональный баланс. Регулярное употребление тыквенных семечек и мякоти может помочь при гормональных колебаниях, связанных с менопаузой и менструальным циклом», – сказала Тананакина.

Она добавила, что это достигается благодаря высокому содержанию необходимых витаминов и минералов, таких как магний и цинк, которые играют роль в поддержании репродуктивной системы.

«Регулярное потребление тыквы может положительно сказаться на состоянии кожи. Тыква богата витаминами A, C и E, а также антиоксидантами, которые помогают предотвратить старение кожи и сохранять ее эластичность. Витамин A способствует восстановлению клеток кожи, в то время как витамин C участвует в синтезе коллагена, необходимого для упругости кожи», – рассказала врач.

Тананакина указала на то, что научные исследования показывают: антиоксиданты, содержащиеся в тыкве, защищают кожу от повреждений, вызванных UV-излучением и свободными радикалами.

31 октября в России празднуется Тыквенный спас. В некоторых местах его отмечают уже не первый год, однако этот день еще не стал общеизвестным в нашей стране.