Врач объяснила, по каким сценариям развивается мужское и женское облысение

Врач Филева: волосы у мужчин выпадают с висков, а у женщин — по всей голове

У мужчин волосы чаще выпадают с макушки и висков, а у женщин — равномерно по всей голове, особенно на проборе. Женская алопеция редко приводит к полному облысению, но значительно ухудшает качество жизни, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Мужское и женское облысение имеет клинические различия. У мужчин чаще встречается андрогенетическая алопеция: линия роста волос отступает ото лба и макушки, образуя характерные залысины. Этот процесс обусловлен генетикой и чувствительностью волосяных луковиц к дигидротестостерону. У женщин картина иная: волосы редеют по всей голове, особенно это заметно становится на проборе», — сказала Филева.

Она добавила, что при этом передняя линия роста обычно сохраняется, что часто приводит к позднему обращению к специалисту — многие просто не замечают проблему, пока она не становится серьезной.

«Женская алопеция редко приводит к полному облысению, но значительно ухудшает качество жизни из-за более жестких требований к женской внешности. Распознать начало алопеции можно по нескольким признакам. Первый тревожный звоночек — это увеличение количества волос на расческе и в сливе после мытья. Многие пациентки отмечают, что стали находить волосы повсюду — на подушке, одежде, в еде», — рассказала врач.

Филева указала на то, что второй признак — изменение качества волос: они становятся тоньше, теряют объем, хуже держат укладку, быстрее загрязняются.

«Особенно важно обращать внимание на сопутствующие симптомы. Если выпадение волос сопровождается появлением акне, избыточным ростом волос на лице или нарушением менструального цикла — это может указывать на гормональные нарушения», — отметила специалист.

Она уточнила, что лечение женского облысения также имеет свои особенности.

«В отличие от мужчин у женщин редко применяются агрессивные методы вроде пересадки волос. Чаще всего удается добиться хороших результатов с помощью комплексной терапии, включающей коррекцию гормонального фона, восполнение дефицитов и местное лечение», — резюмировала врач.

2 августа будет отмечаться Международный день осведомленности об алопеции (выпадении волос). В числе причин алопеции называют стресс, неправильный образ жизни, нехватку витаминов, генетическую предрасположенность, гормональный сбой.