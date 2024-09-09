Врач рассказала, о каких заболеваниях говорит наличие перхоти

Редко кто обращается к специалисту, предпочитая избавляться от перхоти подручными средствами: шампунями из категории масс-маркета, аптечными средствами, рекомендованнами провизорами.Однако такой подход в корне неправильный, сообщила РИАМО руководитель центра медицинской косметологии и дерматологии, к. м. н., врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

«Многие воспринимают перхоть исключительно как косметический дефект, тем более что она очень распространена. Действительно, угрозы жизни она не несет, однако значительно снижает ее качество. Мало кто знает, что перхоть может быть синдромом серьезных заболеваний — не только кожных, но и аутоиммунных», — заявила медик.

По ее словам, если проявления легкие, то действительно можно обойтись шампунями, снижающими выработку себума. Но если они не помогают, то стоит обратиться к специалисту. Так что легкомыслие, которые многие проявляют в отношении перхоти, не всегда оправдано.

Врач рассказала, что перхоть может быть вызвана себорейным или контактным дерматитом, экземой, стригущим лишаем. Псориаз, проявляясь на волосистой части головы, также может привести к появлению перхоти.

«Однако чаще всего она появляется из-за грибка рода Malassezia. В норме они есть у большинства из нас, но если защитная функция кожи снижается, то они начинают чрезмерно размножаться и проникать глубже в кожный покров. Поэтому для определения причины появления перхоти лучше проконсультироваться с врачом», — подчеркнула Анпилогова.

Она предупредила: если приступать к лечению перхоти без консультации со специалистом, есть риск упустить серьезную причину ее появления, если таковой стало какое-либо серьезное заболевание. Однако даже если лечение состоит в использовании шампуней, надо приготовиться к тому, что излечение займет длительное время, и важно не бросать на полпути.

«К тому же в стремлении как можно скорее избавиться от перхоти некоторые начинают злоупотреблять, нанося слишком много лечебных средств, что не только не улучшит, но скорее ухудшит состояние кожи головы. Еще же важно соблюдать диету, водный баланс и достаточный уровень витаминов и минералов», — отметила дерматовенеролог.

Стресс может спровоцировать или усугубить проблему, так что надо постараться снизить уровень тревожности и побольше отдыхать. Но чтобы сразу найти эффективный способ избавиться от перхоти, лучше прийти на прием к дерматологу.

«Причин, провоцирующих появление перхоти, слишком много, и они затрагивают слишком широкий спектр жизненных факторов, чтобы можно было гарантировать, что она не появится — даже тем, кто никогда с перхотью не сталкивался. Но даже если вы вылечились от перхоти, следуя рекомендациям специалистов и внимательно относясь к своему здоровью, вы с высокой долей вероятности сможете об этой проблеме забыть», — заключила Анпилогова.