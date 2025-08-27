Врач рассказала, насколько опасна «диета драной кошки»

«Если человеку вкусно изо дня в день есть консервы, то — хорошо, но, скорее всего, это не будет нравиться, и человек будет просто в конце концов давится этими консервами и заготовленным набором продуктов. Соответственно, он не будет получать положительные эмоции и где-то будет их добирать или есть больше сладкого», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Также врач отметила, что такая диета сработает, как и любые другие ограничения и может помочь снизить вес. По мнению Тараско, за счет консервов человек урезает калорийность в целом и за счет этого худеет, а не за счет чудодейственных компонентов.

Более того, врач добавила, что рацион без термообработки не помогает лечить экзему и псориаз. При таких заболеваниях питание должно быть сбалансированное, разнообразное, с ограничением простых углеводов, насыщенных жиров, которые в большом количестве содержатся в консервах, а в «диете драной кошки» нет каши, цельнозерновых паст.

Питание для микробиома — клетчатку — не всегда возможно получить из цельнозернового хлеба и тем более консервов. В таком случае для соблюдения такой диеты нужно еще больше внимания и энергии для составления разнообразного и безопасного питания. В заключение Тараско не рекомендовала придерживаться такого типа питания.