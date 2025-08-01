Врач рассказала, когда стоит начать переживать о выпадении волос

О сильной алопеции стоит задуматься, если волосы выпадают прядями, а не отдельными волосками, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

2 августа будет отмечаться Международный день осведомленности об алопеции (выпадении волос). В числе причин алопеции называют стресс, неправильный образ жизни, нехватку витаминов, генетическую предрасположенность, гормональный сбой.

«В норме человек теряет от 50 до 100 волосинок в сутки — это нормальный физиологический процесс. Если при расчесывании или мытье головы вы теряете целые пряди, стоит насторожиться. Такой интенсивный процесс выпадения называется алопецией», — сказала Филева.

Она добавила, что причин алопеции может быть несколько. Чаще всего это последствия перенесенного стресса, тяжелой болезни с высокой температурой, хирургического вмешательства или резкого снижения веса.

«Волосяные фолликулы очень чувствительны к любым потрясениям в организме. Интенсивное выпадение волос часто наблюдается спустя 2–3 месяца после пережитого сильного стресса. К этому моменту как правило человек уже не помнит о случившемся и не ассоциирует потерю волос с тем событием», — рассказала врач.

Филева отметила, что физиологическое выпадение усиливается осенью и весной — так организм реагирует на смену сезонов. Но, если процесс продолжается более 3 месяцев, а на коже головы появляются участки с заметным поредением, пора к специалисту.

«Особенно опасны три ситуации: когда выпадение сопровождается зудом и покраснением кожи (себорея), при появлении округлых проплешин (очаговая алопеция), или если вместе с волосами ухудшается состояние ногтей — это указывает на системные проблемы. В этих случаях промедление с лечением может привести к необратимой потере волос», — предупредила специалист.

Она уточнила, что также нужно обратиться к врачу, если волосы выпадают пучками после родов, — это может быть признаком серьезного гормонального сбоя.