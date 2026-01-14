Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

Семейный врач и эндокринолог Анастасия Самойлова объяснила, как можно подготовиться к крещенским купаниям за одну неделю и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, сообщает «ФедералПресс» .

Православные христиане отмечают Крещение Господне 19 января, и многие в этот день участвуют в традиционных купаниях. Врач Анастасия Самойлова рекомендовала начинать подготовку к купаниям заранее, особенно тем, кто планирует окунуться впервые.

Эксперт посоветовала за неделю до события пройти медицинское обследование: проверить сердце, давление и общее состояние здоровья. Важно исключить противопоказания, такие как гипертония, простуда или сердечные заболевания, чтобы избежать осложнений.

Для закаливания организма врач рекомендовала ежедневно обливаться прохладной водой, постепенно снижая температуру с 25°C до 10–15°C, а также принимать контрастный душ по 1–2 минуты. Полезны легкие прогулки на морозе и дыхательные упражнения для акклиматизации.

В течение недели перед купанием Самойлова советовала увеличить в рационе количество белка, витаминов, пить травяные чаи с имбирем, избегать алкоголя и тяжелой пищи. Перед самим купанием рекомендуется сделать легкий перекус, например, овсянку с медом.

В день купания врач рекомендовала надеть хлопковый купальник, взять полотенце, горячий чай и сменную одежду. Окунаться следует быстро — не более 10–30 секунд, дышать ровно, чтобы избежать шока. После купания важно сразу переодеться в сухое и выпить теплое питье.

Анастасия Самойлова подчеркнула, что купание подходит только здоровым людям. При наличии хронических заболеваний лучше ограничиться закаливанием дома.

