Врач рассказала, как интеллектуальная нагрузка влияет на здоровье человека

Интеллектуальная работа — это не только тренировка мозга, но и стресс для всего организма, который влечет за собой неприятные симптомы, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Психическое перенапряжение может проявляться через физические симптомы: головные боли, напряжение в шее и плечах, а также хроническую усталость. Когда мозг перегружен, увеличивается выработка кортизола — гормона стресса, что приводит к повышению артериального давления и уровня сахара в крови», — сказала психотерапевт.

По ее словам, со временем это может повлиять на иммунитет и стать причиной физического истощения. Офисные работники, которые проводят долгие часы за компьютером, нередко сталкиваются с мышечными болями и синдромом хронической усталости.

Доктор подчеркнула, что разумный подход к умственным нагрузкам, регулярные перерывы и физическая активность помогают снизить влияние умственного стресса на тело.

Ранее Крашкина рассказала, что вирус Эпштейна-Барр или цитомегаловирус могут быть причинами возникновения у человека синдрома хронической усталости (СХУ). Он также может возникнуть на фоне хронических заболеваний, эмоциональных расстройств, нездорового образа жизни, неправильного питания, загрязненной экологии, а еще различных вирусов и инфекций.