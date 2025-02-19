Врач рассказала, как бороться с железодефицитом и почему медикаменты не помогут

Дефицит железа — проблема, с которой сталкиваются многие, но далеко не все знают, как правильно ее решить. Как можно восполнить уровень железа, какие продукты лучше включить в рацион и почему БАДы и медикаментозные препараты не всегда помогают, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Когда у человека диагностируют дефицит железа, многие начинают паниковать, думая, что справиться с этим состоянием будет сложно. На самом деле восполнить запасы железа в организме можно, если подойти к вопросу комплексно», — пояснила Сережина.

Первое, что стоит сделать — пересмотреть рацион. Самым богатым источником железа является мясо, особенно говядина, печень и субпродукты. Именно из этих продуктов железо усваивается организмом лучше всего. Однако и растительные источники железа, такие как бобовые, шпинат и зелень, тоже могут внести свой вклад, особенно если их употреблять вместе с продуктами, содержащими витамин C, который улучшает усвоение.

«Но питание — это не единственный способ. Многие задаются вопросом: а помогут ли БАДы? Здесь все зависит от конкретной ситуации. Если дефицит железа вызван неправильным питанием, то биологически активные добавки могут быть полезными. Однако важно помнить, что они не заменяют полноценное лечение. Если организм не усваивает железо из-за проблем с желудком, например, низкой кислотности, то БАДы окажутся неэффективными. В таких случаях требуется консультация врача, который может назначить специализированные препараты железа, например, липосомальное железо», — сказала врач.

При выборе добавок или препаратов стоит быть осторожными. Без контроля специалиста легко неправильно подобрать дозировку или столкнуться с побочными эффектами. Например, слишком высокие дозы железа могут вызвать проблемы с пищеварением, а в некоторых случаях — и серьезные осложнения.

«Кроме того, важно не забывать про профилактику. Если у вас есть хронические заболевания, которые могут снижать уровень железа, нужно уделять внимание их лечению. И, конечно, не стоит пренебрегать регулярными анализами крови. Раннее выявление дефицита железа позволяет вовремя начать корректирующие меры и избежать серьезных проблем в будущем», — заключила Сережина.