Врач рассказала, что будет с организмом при ежедневном употреблении грибов

Употребление грибов в большом количестве и на постоянной основе неизбежно приведет к появлению расстройства работы пищеварительной системы, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Всем любителям грибов необходимо знать, что употребление грибов в большом количестве и на постоянной основе неизбежно приведет к появлению расстройства работы пищеварительной системы. Относительно безопасной порцией грибов будет порция весом 150-200 г с частотой употребления не чаще 1 раза в неделю», — сказала Тананакина.

Она пояснила, что грибы содержат витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку, что способствует обогащению рациона разнообразными питательными веществами.

«Витамины группы В, витамин D, селен и другие полезные микроэлементы, содержащиеся в грибах, могут способствовать общему улучшению здоровья и процессов в организме, таких как поддержание здоровья кожи, работы нервной системы и профилактика различных заболеваний», — рассказала специалист.

Тананакина уточнила, что грибы также содержат пребиотики, питающие полезные бактерии в кишечнике. Это может способствовать улучшению микробиоты кишечника, что в свою очередь поддержит здоровье пищеварительной системы, укрепит иммунитет и снизит воспалительные процессы.

«Некоторые исследования показали, что грибы могут улучшать кровообращение и снижать уровень холестерина, что в свою очередь может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако употребление грибов может вызвать индивидуальную непереносимость или аллергическую реакцию у некоторых людей», — предупредила специалист.

Она отметила, что приготовление грибов в неподходящих условиях может привести к отравлению, поэтому важно правильно их обрабатывать перед употреблением.