Врач рассказала, чем опасно газированное спиртное в новогоднюю ночь

Газированные алкогольные напитки, такие как шампанское, — неизменный атрибут новогоднего стола и боя курантов. Несмотря на кажущуюся легкость, такое спиртное может серьезно испортить вечер и утро следующего дня, если не соблюдать осторожность и не придерживаться простых правил. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Углекислый газ в спиртном действительно влияет на то, как алкоголь усваивается организмом. Дело в том, что газ ускоряет процесс всасывания алкоголя в кровь. Когда вы пьете напиток с газом, его пузырьки раздражают слизистую желудка и кишечника, что усиливает кровообращение в этих зонах и способствует более быстрому проникновению алкоголя в кровоток. Это значит, что опьянение наступает быстрее, даже если вы выпили относительно небольшое количество», — сказала Сережина.

Кроме того, стоит помнить, что такие напитки как правило употребляются в праздничной обстановке, часто на пустой желудок или с легкими закусками. Это тоже усиливает их воздействие.

Если при этом закусывать жирной или тяжелой пищей, как салаты с майонезом или мясные блюда, организм получит дополнительную нагрузку: жиры и алкоголь перерабатываются в печени, и ее ресурсы начинают расходоваться интенсивнее. Это может привести к чувству тяжести, изжоге или даже спровоцировать приступы обострения хронических заболеваний.

«Еще одна проблема газированных алкогольных напитков в том, что пузырьки газа стимулируют расширение желудка, создавая ощущение насыщения. Однако это ощущение обманчиво и быстро проходит, что возвращает чувство голода. В результате это может привести к перееданию, так как притупляется способность чувствовать реальную сытость. А переедание само по себе уже повышает нагрузку на желудок и кишечник», — добавила врач.

Не стоит забывать, что смешивание алкоголя с газированными напитками еще больше усугубляет последствия. Это не только ускоряет всасывание, но и усиливает интоксикацию, создавая дополнительный риск для печени и сердца. Лучше избегать таких сочетаний или ограничивать их употребление до разумного минимума.

«Главное в праздники — умеренность: наслаждайтесь напитками и едой, но не забывайте о том, как это отразится на вашем самочувствии», — резюмировала эксперт.