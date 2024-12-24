Врач рассказала, чем можно заменить майонез в новогодних блюдах

Майонез — неизменный герой новогоднего стола, присутствующий в оливье, селедке под шубой и многих других блюдах. Тем не менее существует множество альтернатив, которые способны не только заменить майонез, но и придать блюдам новые оттенки вкуса. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

С одной стороны, традиционный майонез — калорийный продукт, содержащий большое количество жиров, в том числе насыщенных. Это делает его не самым лучшим выбором для тех, кто следит за весом или состоянием сердечно-сосудистой системы. Он также может содержать консерванты и стабилизаторы, которые вряд ли полезны.

«Однако сам по себе майонез, приготовленный из качественных ингредиентов, не вреден — дело, скорее, в его количестве и качестве. Если вы употребляете его умеренно и выбираете варианты без добавления сахара и искусственных компонентов, вреда от него не будет», — сказала Сережина.

Греческий йогурт является универсальным решением. Его текстура схожа с майонезом, но он содержит значительно меньше жиров и больше белка. Чтобы улучшить вкус, можно добавить дижонскую горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок или свежую зелень. А комбинация греческого йогурта, свежего огурца и чеснока позволит создать известный греческий соус дзадзики.

Еще один вариант — соус на основе сметаны. Стоит выбрать нежирную сметану и добавить к ней специи, свежие травы и каплю растительного масла. Это сделает соус насыщенным, но легким. Любителям пикантных вкусов подойдет заправка из пюре авокадо с добавлением лимонного сока, чеснока и оливкового масла. Авокадо богато полезными жирами, витаминами и минералами, что делает его отличной заменой жирному соусу.

Если хочется сохранить классический вкус, но сделать его полезнее, можно приготовить домашний майонез. Можно использовать вместо рафинированного масла оливковое или авокадо, а вместо обычного уксуса — сок лимона или яблочный уксус. Добавить чуть меньше сахара и соли — и получится соус, который будет вкусным и натуральным.

«Стоит ли полностью отказываться от майонеза? На самом деле это зависит от предпочтений и состояния здоровья. Для многих людей вкус новогоднего стола тесно связан с этим соусом, и резкое его исключение может лишить блюда привычного характера. Если вы не злоупотребляете количеством и выбираете качественный продукт, то отказываться от майонеза необязательно. Альтернативные соусы лучше рассматривать не как замену, а как способ разнообразить меню», — добавила врач.