Врач рассказала, чем чреват хронический стресс

Эндокринолог Кристина Пришвина рассказала, что хронический стресс оказывает пагубное воздействие на гормональную систему, провоцируя развитие сахарного диабета и замедление роста у детей, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По ее словам, если человек систематически пребывает в состоянии стресса, его организм все время находится в состоянии боевой готовности. Концентрация глюкозы в крови перманентно повышена, что в конечном итоге приводит к истощению поджелудочной железы и снижению выработки инсулина. Это создает благоприятные условия для развития диабета второго типа, особенно у лиц, имеющих генетическую предрасположенность, избыточный вес или ведущих малоподвижный образ жизни.

Врач пояснила, что стресс дестабилизирует всю гормональную систему. Продолжительное состояние стресса уменьшает активность гормонов, которые регулируют работу щитовидной железы. Это может проявиться в виде замедления метаболизма, чувства усталости и упадка сил. В некоторых случаях наблюдается обострение аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, таких как тиреоидит Хашимото.

«У детей хронический стресс может тормозить рост. У взрослых же ухудшается восстановление тканей, снижается работоспособность», — добавила Пришвина.

Эндокринолог подчеркнула, что у женщин, подверженных хроническому стрессу, возможны сбои в менструальном цикле, а у мужчин — снижение уровня тестостерона. Помимо этого, страдают надпочечники, нарушая суточный ритм выработки кортизола, что ведет к постоянной усталости, тревожности и истощению жизненных ресурсов. Также могут возникнуть проблемы со сном, поскольку избыток кортизола подавляет выработку мелатонина.