Врач рассказал, почему молодые все чаще болеют «старческими» болезнями

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Терапевт Кондрахин: молодые все чаще сталкиваются с сердечными болезнями

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что из-за неправильного образа жизни, вредных привычек и стресса молодые люди все чаще сталкиваются с сердечными болезнями, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что основной причиной проблем с сердцем, особенно среди мужчин, является генетический фактор.

«Потому что мужской пол содержит X и Y половые хромосомы, а женский — X и X. Именно неполноценная Y хромосома увеличивает риски сердечных болезней», — пояснил Кондрахин.

По словам терапевта, негативное влияние на сосуды оказывают злоупотребление алкоголем и курением, а также постоянные стрессы.

Кондрахин добавил, что спровоцировать приступы или хронические болезни могут не только сигареты, но и любые курительные смеси, кальяны, электронные сигареты и вейпы.

Ранее врач-терапевт рассказал, почему учащается пульс у человека. При этом, по словам специалиста, сам по себе пульс — это не болезнь, а следствие чего-либо.