Бежать некуда: врач рассказал, почему учащается пульс

Врач, терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что у учащенного пульса в состоянии покоя может быть несколько причин: заболевания сердца, печени, легких, анемия, перегрузка симпатической нервной системы или проблемы с щитовидной железой, сообщает «Вечерняя Москва».

«Когда пульс всегда высокий, это связано с тем, что организм готовится бежать, а некуда», — сказал Кондрахин.

Кроме того, у некоторых людей пульс всегда в норме высокий: это особенность организма. При этом сам по себе пульс — это не болезнь, а следствие чего-либо, объяснил врач.

Чтобы справиться с учащенным пульсом, врач рекомендовал отказаться от привычных валокордина и корвалола: ментол расширяет сосуды, и частота сердечных сокращений, напротив, становится больше.

Самый простой вариант — вдохнуть и задержать дыхание как можно глубже, некоторое время не выдыхать. Если это не помогает, можно умыться холодной или даже ледяной водой. Когда замерзает лицо, организм рефлекторно принимает сигнал, что сердцу нужно «притормозить», уточнил доктор Кондрахин.