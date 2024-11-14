Врач рассказал, как поддерживать здоровье глаз осенью

Осень — период, когда глаза особенно нуждаются в поддержке из-за нехватки солнечного света и пересушенного отоплением воздуха. Врач-офтальмолог Антон Казанцев рекомендовал включить в рацион определенные продукты, чтобы укрепить здоровье глаз, сообщает «Секрет Фирмы» .

«Осенью рацион должен быть богат антиоксидантами, витаминами A, C, E, а также минералами, такими как цинк и селен. Дефицит этих веществ увеличивает риск заболеваний глаз, в том числе катаракты и возрастной макулярной дегенерации», — отметил врач.

Мандарины и лимоны могут снизить риск развития катаракты благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов, отметил эксперт. Зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста, защищают сетчатку от ультрафиолетового излучения за счет содержания лютеина и зеаксантина.

Эксперт рассказал, что бета-каротин, содержащийся в моркови и тыкве, способствует поддержанию остроты зрения. Жирные сорта рыбы, богатые омега-3, предотвращают синдром «сухих глаз». Цитрусовые и ягоды укрепляют капилляры и уменьшают риск катаракты.

Яйца и бобовые важны для сохранения остроты зрения и укрепления глазных мышц, отметил врач. Орехи и семена насыщены витамином Е, помогающим бороться с усталостью глаз. Куркума и имбирь оказывают противовоспалительное воздействие и улучшают кровообращение.