Врач рассказал, что лень может сигнализировать о диабете и депрессии

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, что постоянная лень зачастую может сигнализировать о развитии депрессии, психического расстройства и даже диабета, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, одним из основных факторов лени может быть социальный — разногласия в семье, трудности с детьми, проблемы на работе. Еще одной причиной могут выступать физические заболевания, включая расстройства желудочно-кишечного тракта, заболевания почек, гипертонию. Также влияние оказывают изменения в погодных условиях.

Порой лень может указывать на наличие сахарного диабета, однако в таком случае вместе с ней проявятся и другие признаки, предупредил врач.

«Если вы замечаете за собой регулярную лень, необходимо обратиться к врачу и сдать анализ крови. Но, если врач ничего не выявил, а анализы в норме, то стоит уже обращаться к психиатру», — порекомендовал Серебрянский.