Врач раскрыла, какие блюда фастфуда полезны для здоровья

Врач-диетолог Александра Разаренова заявила, что в ресторанах быстрого питания можно найти полезные для здоровья блюда. По ее словам, речь идет о продуктах с низким содержанием жира и калорий.

В вопросе фастфуда медик посоветовала выбирать блюда, где есть гриль или запеченные ингредиенты — курица, рыба и овощи. При этом не следует употреблять жареную и приготовленную во фритюре еду.

«Заказывайте блюда маленькими порциями, так вы сможете контролировать потребление калорий и избежать переедания», — порекомендовала Разаренова в интервью радио Sputnik.

Специалист также назвала салаты самым полезным блюдом из фастфуда. В них должны содержаться свежие овощи, белки и здоровые жиры, такие как орехи и авокадо, обратила внимание диетолог.

Разаренова добавила, что лучше всего отказаться от сладких газированных напитков, чтобы не допустить излишнего потребления сахара и калорий.