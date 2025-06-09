Врач-психотерапевт рассказала, как курение разрушает психику

Многие считают курение способом снятия стресса, не задумываясь, что на самом деле оно усугубляет психоэмоциональное состояние, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, табак не только разрушает тело, но и наносит серьезный удар по психике, повышая риск развития психических расстройств почти в 2,5 раза», — объясняет врач.

Она подчеркнула, что никотин нарушает работу нейромедиаторов — веществ, ответственных за передачу сигналов в мозге. Также он оказывает влияние на регуляцию настроения, сна и мотивации. В результате у курильщиков часто наблюдаются такие симптомы, как тревожность, раздражительность, усталость и снижение концентрации внимания.

По словам специалиста, многие люди испытывают иллюзию облегчения после сигареты, не понимая, что курение лишь временно устраняет абстинентный синдром — дискомфорт, вызванный нехваткой никотина в организме.

Парадоксально, но курение не устраняет стресс, а делает организм более уязвимым к нему. Согласно исследованиям, люди, начавшие курить в подростковом возрасте, имеют более высокий риск развития депрессии, тревожных расстройств, а также психозов и деменции в зрелом возрасте. При этом каждое новое десятилетие курения увеличивает этот риск.

Особенно опасно курение для беременных: табачный синдром плода проявляется нарушениями сна, возбудимостью, судорогами у новорожденных. Грудное вскармливание курящей матерью также ассоциировано с нарушениями поведения и снижением умственного развития ребенка.

«Никотин разрушает память, снижает внимание и усиливает уязвимость к деменции у пожилых. Однако отказ от курения даже в зрелом возрасте способен заметно улучшить когнитивные функции и снизить риск болезни Альцгеймера», — отметила психотерапевт.

Выбирая сигарету, человек делает выбор не только против физического, но и против психического здоровья. Чем раньше вы решитесь отказаться от курения, тем выше шанс сохранить ясность ума и эмоциональное благополучие на долгие годы, заключила Крашкина.