Врач предупредила: 40 мин после спазма в сексе могут стоить мужчине здоровья

Во время спазма во время секса при нарушении кровообращения критическим считается промежуток около 40–60 минут. Если «расцепиться» партнерам не удасться самостоятельно, нужно срочно вызывать скорую помощь, сообщила РИАМО акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Юлия Климова.

«Такая ситуация требует экстренного реагирования, потому что время измеряется минутами. 40 минут — критический порог, после которого могут начаться необратимые изменения. В течение 15 минут должна либо приехать скорая, либо партнеры должны самостоятельно предпринять все возможное, чтобы снять спазм и предотвратить развитие некроза», — подчеркнула Климова.

Она добавила, что ориентир — 40–60 мин. Если кровообращение нарушено дольше этого времени, ткани просто начинают отмирать.

«Чем дольше длится сдавливание, тем выше риск необратимых повреждений и тяжелых последствий для здоровья мужчины в будущем. Самостоятельные попытки расслабить мышцы оправданы, но только в течение первых 15–20 минут. Если за это время не помогло — нужно срочно вызывать скорую и везти человека в больницу, где введут миорелаксанты и снимут спазм медикаментозно. Промедление может стоить здоровья», — предупредила врач.

