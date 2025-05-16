Врач посоветовала не использовать медикаменты в борьбе со стрессом

Для борьбы со стрессом лучше не использовать медикаменты, а практиковать дыхательные и физические упражнения, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Чтобы снизить уровень стресса и его влияние на здоровье, рекомендуется использовать в первую очередь немедикаментозные способы: дыхательные практики, умеренные физические упражнения, например, плавание или ходьба в быстром темпе на свежем воздухе, психотерапевтические приемы под руководством врача-психотерапевта», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что при сильном постоянном стрессе, который невозможно устранить, рекомендуется сдать анализы крови, чтобы понять, справляется ли организм с нагрузкой.

«Если уровень стресса слишком высокий, врач может назначить добавки магния, витаминов группы В (особенно B6 и B12), которые поддерживают нервную систему, а также аминокислоты (теанин, глицин) или препараты психотропного действия. Повышенные эмоциональные и физические нагрузки оказывают существенное влияние на артериальное давление», — предупредила специалист.

Демьяновская пояснила, что в ответ на стресс происходит выброс адреналина и норадреналина — гормонов, которые вызывают сужение мелких артерий и повышение сердечного выброса (объема крови, перекачиваемого сердцем за одну минуту — ред.). Это приводит к быстрому повышению систолического давления на 20–30 мм рт. ст.

«Кроме того, хронический стресс активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а он, в свою очередь, — механизм, который регулирует артериальное давление и водно-солевой баланс при помощи гормонов. В этом случае в организме скапливается избыток натрия и воды, а объем циркулирующей крови увеличивается, что приводит к повышению давления в сосудах», — рассказала эксперт.

Она заключила, что стресс также вызывает хроническое воспаление: повышается образование воспалительных молекул (цитокинов), что приводит к повреждению внутренней стенки сосудов и ухудшает их функцию.

Каждый год 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Девиз этой даты: «Точно измеряйте свое кровяное давление, контролируйте его, живите дольше», а цель — информирование людей о последствиях сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактика.