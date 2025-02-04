Врач пояснил, способен ли хронический стресс вызвать онкозаболевания

Стресс является одним из факторов, способствующих возникновению ряда хронических заболеваний, включая патологии ЖКТ, сообщил РИАМО врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

«Хронический стресс может приводить к усилению воспаления, снижению иммунитета и повышению уровня кортизола, что негативно сказывается на состоянии слизистой оболочки желудка и кишечника. Эти изменения создают благоприятную среду для развития предраковых состояний и увеличивают вероятность трансформации клеток в злокачественные опухоли», — сказал Басанов.

Он добавил, что стресс часто сопровождается изменениями в пищевом поведении, такими как переедание или предпочтение нездоровой пищи, что дополнительно повышает риски.

«Постоянное нервное напряжение, связанное с хроническим стрессом, способно увеличивать риск развития онкологических заболеваний ЖКТ через механизмы, описанные выше. Длительное воздействие стресса нарушает работу иммунной системы, снижает защитные функции организма и создает условия для мутации клеток, что может способствовать развитию злокачественных новообразований», — рассказал онколог.

Басанов подчеркнул, что важно контролировать уровень стресса и своевременно обращаться за помощью к специалистам по психическому здоровью для предотвращения негативных последствий.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, призванный повышать осведомленность населения об онкологических заболеваниях. Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма.