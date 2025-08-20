Врач поделилась советами по укреплению иммунитета перед сезоном простуд
Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова уточнила, что август — лучшее время для старта укрепления иммунитета перед сезоном простуд, передает «Life.ru».
Основой защиты организма становится сбалансированное питание с акцентом на сезонные овощи и фрукты, богатые витаминами и антиоксидантами.
«В рацион важно включать смородину и облепиху, как источники витамина С. Также стоит употреблять жирную рыбу, яичные желтки и специально выращенные грибы для получения витамина D», — сказала специалист.
Также настоятельно рекомендуется ограничить потребление сладкого и переработанных продуктов, способных негативно сказаться на иммунной системе.
«Кроме того, здоровый сон продолжительностью 7-8 часов является важнейшим элементом укрепления иммунитета. Эксперт также подчёркивает пользу регулярных умеренных физических нагрузок и прогулок на свежем воздухе», — добавила Столярова.